Felicity Wilson-Haffenden (Australie) est devenue, ce lundi, championne du monde du contre-la-montre individuel dans la catégorie Espoirs. Au terme des 20,3 km du parcours tracé autour de Montréal, la coureuse de la Lidl-Trek a réalisé le meilleur temps en 27:40″, à plus de 44 km/h de moyenne. Elle devance Nienke Vinke (Pays-Bas), +29″, et Luca Vierstraete (Belgique), +45″. Première Française, Amandine Muller prend la 14ème place. Trois ans après son sacré chez les juniors, Felicity Wilson-Haffenden s’offre le titre chez les Espoirs, à 21 ans.
🚴♀️ #Montréal2026 | 🌈🇦🇺 Felicity Wilson-Haffenden est sacrée championne du monde de contre-la-montre U23 !
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— francetvsport (@francetvsport) September 21, 2026
Le classement des championnats du monde CLM Femmes U23
- Felicity Wilson-Haffenden
- Nienke Vinke
- Luca Vierstraete
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