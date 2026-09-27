Davide Donati (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 6ème étape de la Cro Race 2026. Au terme de ce dernier jour de course, l’Italien s’est imposé au sprint. Il devance son compatriote Lorenzo De Longhi (Cofidis). Paul Magnier (Soudal Quick-Step) complète le podium. Pas de changement au classement général, Tobias Svarre (Uno-X Mobility) remporte le classement général de la Cro Race 2026 devant Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) et Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG).
Paul Magnier a tenté de lancer de loin, mais c’est finalement Davide Donati qui s’impose au sprint sur la dernière étape du Tour de Croatie.
Le Danois Tobias Svarre remporte le classement général. #lequipeVELO pic.twitter.com/gWAg5Suweh
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) September 27, 2026
Le classement de la 6ème étape de la Cro Race 2026
- Davide Donati
- Lorenzo De Longhi
- Paul Magnier
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