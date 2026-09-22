L’Italie est devenue, ce mardi, championne du monde 2026 du relais mixte dans les rues de Montréal. Les hommes (Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo) puis les femmes (Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel) ont signé le meilleur temps sur les 40.6 km de course. Ils devancent, de huit secondes, l’équipe de France (Labrosse, Armirail, Cavagna / Kerbaol, Borras, Berthet), qui décroche sa troisième médaille d’argent sur les mondiaux du relais mixte après 2023 et 2025. Après avoir rapidement perdu Stefan Küng sur un problème mécanique, la Suisse complète le podium à 20″, emmenée par une grande Marlen Reusser. Double tenante du titre, l’Australie termine au pied du podium.

🇫🇷🥈 Les Français de nouveau vice-champions du monde du relais mixte ! Bravo à Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Jordan Labrosse, Juliette Berthet, Cédrine Kerbaol et Marion Borras, deuxièmes derrière l’Italie #LesRP pic.twitter.com/41RTqpWcC6 — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 22, 2026

Le classement du relais mixte des championnats du monde 2026

Italie France Suisse





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