L’Italie est devenue, ce mardi, championne du monde 2026 du relais mixte dans les rues de Montréal. Les hommes (Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo) puis les femmes (Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel) ont signé le meilleur temps sur les 40.6 km de course. Ils devancent, de huit secondes, l’équipe de France (Labrosse, Armirail, Cavagna / Kerbaol, Borras, Berthet), qui décroche sa troisième médaille d’argent sur les mondiaux du relais mixte après 2023 et 2025. Après avoir rapidement perdu Stefan Küng sur un problème mécanique, la Suisse complète le podium à 20″, emmenée par une grande Marlen Reusser. Double tenante du titre, l’Australie termine au pied du podium.

Le classement du relais mixte des championnats du monde 2026

  1. Italie
  2. France
  3. Suisse


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Crédit : UCI