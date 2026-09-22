Benjamin Noval (Espagne) et Maria Okrucińska (Pologne) sont devenus champions du monde du CLM dans la catégorie Juniors.

Les championnats du monde de contre-la-montre Juniors avaient lieu ce mardi à Montréal. Chez les Hommes, Benjamin Noval (Espagne) a été le plus rapide à boucler les 20.3 km du parcours. Le futur coureur de la Netcompany Ineos devance Vic De Smet (Belgique) et Malthe Risbjerg (Danemark). Quelques heures plus tard, la Polonaise Maria Okrucińska s’est offert le titre Juniors Femmes, en devançant Yana Decruyenaere (Belgique) et Aalia Clay (Grande-Bretagne).

Le classement des championnats du monde CLM Juniors Hommes 2026

Benjamin Noval Vic De Smet Malthe Risbjerg





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Le classement des championnats du monde CLM Juniors Femmes 2026

Maria Okrucińska Yana Decruyenaere Aalia Clay





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