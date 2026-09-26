Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 5ème étape de la Cro Race 2026. Parfaitement lancé par ses coéquipiers, le Français s’est imposé au sprint. Il devance Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) et Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek). À 22 ans, Magnier décroche sa onzième victoire de la saison. Tobias Svarre (Uno-X Mobility) conserve le maillot rouge de leader avant la dernière étape ce dimanche.
Paul Magnier enfin vainqueur sur le Tour de Croatie !
Coincé sur les deux premières étapes, le Français a été parfaitement emmené pour décrocher la victoire au sprint sur la cinquième étape ! #lequipeVELO pic.twitter.com/HWlDwLbjSv
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) September 26, 2026
Le classement de la 5ème étape de la Cro Race 2026
- Paul Magnier
- Rui Oliveira
- Tim Torn Teutenberg
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