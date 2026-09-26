Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 5ème étape de la Cro Race 2026. Parfaitement lancé par ses coéquipiers, le Français s’est imposé au sprint. Il devance Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) et Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek). À 22 ans, Magnier décroche sa onzième victoire de la saison. Tobias Svarre (Uno-X Mobility) conserve le maillot rouge de leader avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 5ème étape de la Cro Race 2026

  1. Paul Magnier
  2. Rui Oliveira
  3. Tim Torn Teutenberg


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Crédit : Cro Race