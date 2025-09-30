À découvrir

3ᵉ étape Cro Race : numéro en solitaire de Brandon McNulty Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a remporté la 3ᵉ étape de la Cro Race, qui a été raccourcie en raison des fortes précipitations.

Cro Race : Juan Sebastian Molano empoche la 2ᵉ étape Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a remporté la 2ᵉ étape de la Cro Race devant Giovanni Lonardi et Sam Welsford.

Cro Race : Alexander Kristoff remporte la 1ʳᵉ étape Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a remporté la 1ʳᵉ étape de la Cro Race, la 95ᵉ victoire de sa carrière.

CRO Race 2024 : Parcours, favoris, diffusion TV La Cro Race a lieu du 1ᵉʳ au 6 octobre. Romain Bardet, Orluis Aular, Filippo Ganna,... Voici le parcours et les favoris de cette...

Orluis Aular remporte la Cro Race Malgré une chute dans le sprint final de la 6ᵉ et dernière étape, Orluis Aular a remporté le classement général de la Cro Race....

Cro Race : Orluis Aular fait coup double sur la 5ᵉ étape Orluis Aular (Caja Rural - Seguros RGA) a remporté la 5ᵉ étape de la Cro Race devant Alexander Kristoff et Ethan Hayter. Le champion...

4ᵉ étape Cro Race : victoire de Matej Mohoric Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a remporté la 4ᵉ étape de la Cro Race. Il devance Magnus Sheffield, nouveau leader du classement général.

Cro Race : Nicolò Parisini s’impose sur la 3ème étape Nicolò Parisini (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape de la Cro Race devant Tobias Lund Andresen et Matej Mohoric....

2ᵉ étape Cro Race : Iúri Leitão crée la surprise Iúri Leitão (Caja Rural - Seguros RGA) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape de la Cro Race devant Elia Viviani et Alexander Kristoff....