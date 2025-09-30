Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape de la Cro Race 2025. Au terme des 162,5 km de course entre Split et  Sinj, le Français s’est imposé au sprint devant le champion des Pays-Bas, Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Oded Kogut (Israel – Premier Tech). Paul Magnier décroche sa onzième victoire de la saison et s’empare du maillot rouge de leader.

Le classement de la 1ʳᵉ étape de la Cro Race 2025
  1. Paul Magnier
  2. Danny van Poppel
  3. Oded Kogut

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Cro Race / Sport-IT