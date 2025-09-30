Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape de la Cro Race 2025. Au terme des 162,5 km de course entre Split et Sinj, le Français s’est imposé au sprint devant le champion des Pays-Bas, Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Oded Kogut (Israel – Premier Tech). Paul Magnier décroche sa onzième victoire de la saison et s’empare du maillot rouge de leader.
🇫🇷 Paul Magnier est toujours chaud ! Après avoir gagné les quatre premières étapes du Tour de Slovaquie, le Français lève encore les bras, cette fois sur la 1re étape de la CRO Race #LesRP pic.twitter.com/GmqxOviNoZ
— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 30, 2025
Le classement de la 1ʳᵉ étape de la Cro Race 2025
- Paul Magnier
- Danny van Poppel
- Oded Kogut
