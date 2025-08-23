Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) a remporté, ce samedi, la 3ᵉ étape du Tour d’Allemagne 2025. Dans le final, un groupe de 30 coureurs se présente dans les rues de Kassel pour se disputer la gagne. Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe) pense s’offrir la victoire avant d’être déclassé, pour avoir changé de ligne et gêné Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), passé tout près de la chute. Søren Wærenskjold récupère la victoire et conforte son maillot bleu de leader. Émilien Jeannière (TotalEnergies) et Samuel Watson (Ineos Grenadiers) complètent le podium du jour.

Le champion des Pays-Bas Danny Van Poppel remporte la 3e étape du Tour d’Allemagne. Vainqueur au sprint, le Néerlandais a été au cœur d’un final houleux #lequipeVELO pic.twitter.com/lQ71bxDrKG — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 23, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour d’Allemagne

Søren Wærenskjold Émilien Jeannière Samuel Watson

