Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) a remporté, ce mercredi, le prologue du Tour d’Allemagne 2025. Au terme du tracé de 3,1 kilomètres dans les rues d’Essen, le Norvégien a signé le meilleur temps en 3:31″, à plus de 52 Km/h de moyenne. Il devance Samuel Watson (Ineos Grenadiers), +01″, et Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team), +02″. Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) prend la 5ᵉ place à 02″.
New leader: Søren Wærenskjold! #DeineTour pic.twitter.com/RSR1Dtj4nX
— Eemeli (@LosBrolin) August 20, 2025
Le classement du prologue du Tour d’Allemagne
- Søren Wærenskjold
- Samuel Watson
- Marco Haller
Results powered by FirstCycling.com