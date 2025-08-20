À découvrir

3ᵉ étape Tour d’Allemagne : Madis Mihkels crée la surprise Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty) a remporté la 3ᵉ étape du Tour d'Allemagne devant Danny van Poppel et Quinten Hermans.

Gregor Mühlberger en solitaire sur la 2ᵉ étape du Tour d’Allemagne Gregor Mühlberger (Movistar Team) a remporté la 2ᵉ étape du Tour d'Allemagne devant son coéquipier Alex Aranburu et Kevin Vermaerke.

1ʳᵉ étape Tour d’Allemagne : Ilan Van Wilder débloque son compteur Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour d'Allemagne devant Felix Großschartner et Pavel Sivakov.

Ethan Vernon remporte le prologue du Tour d’Allemagne Ethan Vernon (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, le prologue du Tour d'Allemagne, une seconde devant Mads Pedersen.

Adam Yates remporte le Tour d’Allemagne, Bilbao la dernière étape Peio Bilbao (Bahrain Victorious) a remporté la dernière étape du Tour d’Allemagne à Stuttgart. Lors d’une arrivée disputée au sprint entre dix coureurs, l’Espagnol...

3ème étape Tour d’Allemagne : Adama Yates fait coup double Adam Yates a remporté la 3ème étape du Tour d'Allemagne en solitaire. Il devance Pello Bilbao et Mauri Vansevenant.

2ème étape Tour d’Allemagne : Alexander Kristoff s’impose Alexander Kristoff s'est imposé au sprint lors de la deuxième étape du Tour d'Allemagne. Il devance Florian Sénéchal et Alberto Bettiol.

Tour d’Allemagne : Caleb Ewan renoue avec le succès Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a remporté la première étape du Tour d’Allemagne 2022.

Bernal, Jakobsen, Bardet … Leurs réactions avant le Tour d’Allemagne Le départ du Tour d'Allemagne 2022 sera donné demain. Les coureurs s’affronteront sur 710 kilomètres de course répartis sur cinq jours, du départ de...