Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ étape du Tour d’Allemagne 2025. Le Britannique a décroché sa deuxième victoire de la semaine en s’imposant au sprint devant Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), qui remporte le classement général, et Jonathan Milan (Lidl-Trek). Sur le podium final, Wærenskjold devance les coureurs de la Visma | Lease a Bike, Matthew Brennan et Wout van Aert.

Matthew Brennan remporte la 4e étape du Tour d’Allemagne, marquée par une chute de Danny van Poppel à quelques mètres de l’arrivée ! #lequipeVELO pic.twitter.com/np5wO4GReN — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 24, 2025

