Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 1ʳᵉ étape du Tour d’Allemagne 2025. Au terme des 202,6 km de course entre Essen et Herford, le Britannique s’est imposé au sprint, à la photo finish, devant Jonathan Milan (Lidl-Trek), alors que l’Italien avait été annoncé vainqueur dans un premier temps. Le champion des Pays-Bas Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe) complète le podium et s’empare de la tête du classement général, juste devant Samuel Watson (Ineos Grenadiers) et Matthew Brennan, classés dans la même seconde.

