Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape de la Cro Race 2025. Le Français s’est imposé au sprint pour la troisième fois en trois jours. Il devance, à la photo-finish, Ben Turner (Ineos Grenadiers). Oded Kogut (Israel – Premier Tech) complète le podium. Comme sur le Tour de Slovaquie, Paul Magnier enchaine les victoires, lui qui compte désormais 13 victoires en 2025. Le coureur de la Soudal Quick-Step ne devrait pas poursuivre sa série ce vendredi sur la 4ᵉ étape, qui s’annonce décisive pour la lutte au général.

Unstoppable! Paul Magnier has now won 8 of his last 9 starts, including GP de Fourmies, 4 stages at Okolo Slovenska and 3 at CRO Race! 🔥 🚀 #CRORace pic.twitter.com/GogN3AKwIB — Eemeli (@LosBrolin) October 2, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape de la Cro Race 2025

Paul Magnier Ben Turner Oded Kogut

