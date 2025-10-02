Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape de la Cro Race 2025. Le Français s’est imposé au sprint pour la troisième fois en trois jours. Il devance, à la photo-finish, Ben Turner (Ineos Grenadiers). Oded Kogut (Israel – Premier Tech) complète le podium. Comme sur le Tour de Slovaquie, Paul Magnier enchaine les victoires, lui qui compte désormais 13 victoires en 2025. Le coureur de la Soudal Quick-Step ne devrait pas poursuivre sa série ce vendredi sur la 4ᵉ étape, qui s’annonce décisive pour la lutte au général.

Le classement de la 3ᵉ étape de la Cro Race 2025
  1. Paul Magnier
  2. Ben Turner
  3. Oded Kogut

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Cro Race