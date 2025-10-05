Oded Kogut (Israel – Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la 6ᵉ étape de la Cro Race 2025. Au terme de ce dernier jour de course disputé sous la pluie, l’Israélien s’est imposé au sprint de Paul Magnier (Soudal Quick-Step), le privant de remporter sa cinquième étape cette semaine. Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe). Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) remporte le classement général de la Cro Race pour la deuxième année consécutive. Sur le podium final, il devance Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) et Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).
Oded Kogut wins the final stage of CRO Race! 🙌
UAE Team Emirates’ Brandon McNulty defends his GC title 🏆 pic.twitter.com/CcmfbJHOam
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 5, 2025
Le classement de la 6ᵉ étape de la Cro Race 2025
- Oded Kogut
- Paul Magnier
- Danny van Poppel
Results powered by FirstCycling.com