Cro Race : Paul Magnier score d’entrée Onzième victoire de la saison pour Paul Magnier (Soudal Quick-Step), qui a remporté la 1ʳᵉ étape de la Cro Race 2025.

Cro Race 2025 : Parcours, favoris, diffusion TV La Cro Race a lieu du 30 septembre au 5 octobre. Paul Magnier, Brandon McNulty ou encore Tim Wellens seront au départ. Voici le...

Cro Race : Kogut vainqueur de la dernière étape, le général pour McNulty Oded Kogut (Israel - Premier Tech) a remporté la 6ᵉ étape de la Cro Race. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) s'offre le classement général....

5ᵉ étape Cro Race : Alexander Kristoff 1er Deuxième victoire cette semaine pour Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), qui a remporté la 5ᵉ étape de la Cro Race.

Cro Race : Tobias Lund Andresen s’impose sur la 4ᵉ étape Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich PostNL) a remporté la 4ᵉ étape de la Cro Race. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) conserve la tête du classement...

3ᵉ étape Cro Race : numéro en solitaire de Brandon McNulty Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a remporté la 3ᵉ étape de la Cro Race, qui a été raccourcie en raison des fortes précipitations.

Cro Race : Juan Sebastian Molano empoche la 2ᵉ étape Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a remporté la 2ᵉ étape de la Cro Race devant Giovanni Lonardi et Sam Welsford.

Cro Race : Alexander Kristoff remporte la 1ʳᵉ étape Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a remporté la 1ʳᵉ étape de la Cro Race, la 95ᵉ victoire de sa carrière.

CRO Race 2024 : Parcours, favoris, diffusion TV La Cro Race a lieu du 1ᵉʳ au 6 octobre. Romain Bardet, Orluis Aular, Filippo Ganna,... Voici le parcours et les favoris de cette...