Cro Race : Kogut vainqueur de la dernière étape, le général pour McNulty Oded Kogut (Israel - Premier Tech) a remporté la 6ᵉ étape de la Cro Race. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) s'offre le classement général....

5ᵉ étape Cro Race : Alexander Kristoff 1er Deuxième victoire cette semaine pour Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), qui a remporté la 5ᵉ étape de la Cro Race.

Cro Race : Tobias Lund Andresen s’impose sur la 4ᵉ étape Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich PostNL) a remporté la 4ᵉ étape de la Cro Race. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) conserve la tête du classement...

3ᵉ étape Cro Race : numéro en solitaire de Brandon McNulty Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a remporté la 3ᵉ étape de la Cro Race, qui a été raccourcie en raison des fortes précipitations.

Cro Race : Juan Sebastian Molano empoche la 2ᵉ étape Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a remporté la 2ᵉ étape de la Cro Race devant Giovanni Lonardi et Sam Welsford.

Cro Race : Alexander Kristoff remporte la 1ʳᵉ étape Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a remporté la 1ʳᵉ étape de la Cro Race, la 95ᵉ victoire de sa carrière.

CRO Race 2024 : Parcours, favoris, diffusion TV La Cro Race a lieu du 1ᵉʳ au 6 octobre. Romain Bardet, Orluis Aular, Filippo Ganna,... Voici le parcours et les favoris de cette...

Orluis Aular remporte la Cro Race Malgré une chute dans le sprint final de la 6ᵉ et dernière étape, Orluis Aular a remporté le classement général de la Cro Race....

Cro Race : Orluis Aular fait coup double sur la 5ᵉ étape Orluis Aular (Caja Rural - Seguros RGA) a remporté la 5ᵉ étape de la Cro Race devant Alexander Kristoff et Ethan Hayter. Le champion...