Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape de la Cro Race 2025. Parti à 23,5 kilomètres de l’arrivée, l’Américain s’est imposé en solitaire. Il devance Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) et Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), relégués à 1:40″. Brandon McNulty s’empare du maillot rouge de leader et prend une belle option sur la victoire finale, lui qui a déjà remporté l’épreuve en 2024.

Le classement de la 4ᵉ étape de la Cro Race 2025
  1. Brandon McNulty
  2. Edoardo Zambanini
  3. Michał Kwiatkowski

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : UAE Team Emirates – XRG / SprintCycling