Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape de la Cro Race 2025. Parti à 23,5 kilomètres de l’arrivée, l’Américain s’est imposé en solitaire. Il devance Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) et Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), relégués à 1:40″. Brandon McNulty s’empare du maillot rouge de leader et prend une belle option sur la victoire finale, lui qui a déjà remporté l’épreuve en 2024.
Tim Wellens launches Brandon McNulty 💪
The CRO Race has exploded on the toughest climb of the day and the American can sense a victory 👀 pic.twitter.com/qYngY8CwJN
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 3, 2025
Le classement de la 4ᵉ étape de la Cro Race 2025
- Brandon McNulty
- Edoardo Zambanini
- Michał Kwiatkowski
Results powered by FirstCycling.com