Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape de la Cro Race 2025. Après avoir réussi à franchir la dernière difficulté du jour dans le peloton, le Français s’est imposé au sprint, décrochant sa quatrième victoire de la semaine. Il devance Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) et Paul Miquel (Equipo Kern Pharma). Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot rouge de leader.

Le classement de la 5ᵉ étape de la Cro Race 2025
  1. Paul Magnier
  2. Rui Oliveira
  3. Pau Miquel

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Cro Race