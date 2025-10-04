Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape de la Cro Race 2025. Après avoir réussi à franchir la dernière difficulté du jour dans le peloton, le Français s’est imposé au sprint, décrochant sa quatrième victoire de la semaine. Il devance Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) et Paul Miquel (Equipo Kern Pharma). Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot rouge de leader.
𝐈𝐋 𝐄𝐒𝐓 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐂𝐎𝐔𝐏 𝐓𝐑𝐎𝐏 𝐅𝐎𝐑𝐓 ! 🇫🇷🤩👏 Paul Magnier s’offre un quadruplé sur la Cro Race et remporte la 5e étape une nouvelle fois au sprint ! #CROrace #LesRP pic.twitter.com/M81svIE5Wd
— Eurosport France (@Eurosport_FR) October 4, 2025
Le classement de la 5ᵉ étape de la Cro Race 2025
- Paul Magnier
- Rui Oliveira
- Pau Miquel
Results powered by FirstCycling.com