La Cro Race a lieu du 30 septembre au 5 octobre. Paul Magnier, Brandon McNulty ou encore Tim Wellens seront au départ. Voici le parcours et les favoris.

La 10ᵉ édition de la Cro Race s’élance ce mardi 30 septembre. Les coureurs s’élanceront pour six étapes à travers la Croatie. Créée en 2015, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) avait remporté le classement général devant Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich PostNL) et Fred Wright (Bahrain Victorious). Cette année, l’Américain sera au départ et tentera de remporter l’épreuve une deuxième fois consécutive. Son coéquipier Tim Wellens fait également figure de favori. Après ses quatre victoires sur le Tour de Slovaquie, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) sera présent sur cette Cro Race 2025.

Le palmarès de la Cro Race

Le parcours de la Cro Race 2025

1ʳᵉ étape : Split → Sinj ( 162,5 km)

2ᵉ étape : Biograd na Moru → Novalj (114,5 km)

3ᵉ étape : Gospić → Rijeka (150,5 km)

4ᵉ étape : Krk → Labin (190,5 km)

5ᵉ étape : Karlovac → Sveta Nedelja (150,5 km)

6ᵉ étape : Samobor → Zagreb (156,5 km)

Les favoris de la Cro Race 2025





Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Filippo Zana (Jayco-AlUla) ★★





Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) ★





Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) ★





La startlist de la Cro Race 2025

