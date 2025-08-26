Ben Turner (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mardi, la 4ᵉ étape de La Vuelta 2025. Au terme des 206,7 kilomètres de course, le Britannique s’est imposé au sprint dans les rues de Voiron, au terme d’un sprint en faux plat montant. Il devance les Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen et Esward Planckaert. Au jeu des places, David Gaudu (Groupama-FDJ) s’empare du maillot rouge de leader juste devant Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), classé dans la même seconde.

Victoire de Ben Turner sur la 4e étape ! Le coureur britannique a largement remporté le sprint à Voiron

David Gaudu 🇫🇷 est le nouveau leader de la Vuelta 🤩👏#LesRP #LaVuelta25 pic.twitter.com/aZSzgBu0Y7

— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 26, 2025