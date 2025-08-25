David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté, ce lundi, la 3ᵉ étape de La Vuelta 2025. Dans l’ascension finale, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) imprime un gros tempo pour son leader Mads Pedersen, qui aborde le dernier virage en tête. Mais c’est David Gaudu qui crée la surprise et s’impose au sprint devant le grand favori du jour. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) complète le podium et conserve son maillot rouge juste devant David Gaudu, classé dans la même seconde.
Le classement de la 3ᵉ étape de La Vuelta
- David Gaudu
- Mads Pedersen
- Jonas Vingegaard
