À découvrir

aussi

Cro Race : Brandon McNulty s’impose en solitaire Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 4ᵉ étape de la Cro Race au terme d'un numéro de 23,5 km en...

Cro Race : Paul Magnier poursuit son sans faute Troisième victoire consécutive pour Paul Magnier (Soudal Quick-Step) sur la Cro Race. Le Français a remporté la 3ᵉ étape à la photo finish.

Cro Race : Paul Magnier intouchable sur la 2ᵉ étape Paul Magnier ne s'arrête plus de gagner. Le coureur de la Soudal Quick-Step a remporté la 2ᵉ étape de la Cro Race, qui a...

Cro Race : Paul Magnier score d’entrée Onzième victoire de la saison pour Paul Magnier (Soudal Quick-Step), qui a remporté la 1ʳᵉ étape de la Cro Race 2025.

Cro Race 2025 : Parcours, favoris, diffusion TV La Cro Race a lieu du 30 septembre au 5 octobre. Paul Magnier, Brandon McNulty ou encore Tim Wellens seront au départ. Voici le...

Cro Race : Kogut vainqueur de la dernière étape, le général pour McNulty Oded Kogut (Israel - Premier Tech) a remporté la 6ᵉ étape de la Cro Race. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) s'offre le classement général....

5ᵉ étape Cro Race : Alexander Kristoff 1er Deuxième victoire cette semaine pour Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), qui a remporté la 5ᵉ étape de la Cro Race.

Cro Race : Tobias Lund Andresen s’impose sur la 4ᵉ étape Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich PostNL) a remporté la 4ᵉ étape de la Cro Race. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) conserve la tête du classement...

3ᵉ étape Cro Race : numéro en solitaire de Brandon McNulty Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a remporté la 3ᵉ étape de la Cro Race, qui a été raccourcie en raison des fortes précipitations.