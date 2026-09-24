Tobias Svarre (Uno-X Mobility) a remporté, ce jeudi, la 3ème étape de la Cro Race 2026. Au terme des 174.5 km de course, le Danois s’est imposé au sprint devant Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) complète le podium du jour. À 22 ans, Svarre décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général de la Cro Race 2026. Les Français Adrien Boichis (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Sam Maisonobe (Cofidis) prennent, respectivement, la 5ème et 6ème place.

Le classement de la 3ème étape de la Cro Race 2026

  1. Tobias Svarre
  2. Antonio Tiberi
  3. Tim Wellens


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Crédit : Cro Race