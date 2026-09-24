Tobias Svarre (Uno-X Mobility) a remporté, ce jeudi, la 3ème étape de la Cro Race 2026. Au terme des 174.5 km de course, le Danois s’est imposé au sprint devant Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) complète le podium du jour. À 22 ans, Svarre décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général de la Cro Race 2026. Les Français Adrien Boichis (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Sam Maisonobe (Cofidis) prennent, respectivement, la 5ème et 6ème place.
INCREDIBLE FINALE! 🔥
22 year-old Tobias Svarre beats Antonio Tiberi and Tim Wellens to claim the Queen Stage at the Cro Race! 🇩🇰👏 pic.twitter.com/qmx3HXFQLz
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 24, 2026
Le classement de la 3ème étape de la Cro Race 2026
- Tobias Svarre
- Antonio Tiberi
- Tim Wellens
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