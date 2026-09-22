Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mardi, la 1ère étape de la Cro Race 2026. Au terme des 167 km de course disputés entre Split et Seget Donji, le Colombien s’est imposé au sprint. Il devance Paul Magnier (Soudal Quick-Step), qui n’a pas trouvé l’ouverture dans les derniers mètres, et Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek). À 31 ans, Molano décroche sa deuxième victoire cette saison et s’empare de la tête du classement général, lui qui va rejoindre la Lotto Intermarché en 2027.

Paul Magnier battu par Juan Sebastian Molano à l’arrivée de la 1re étape de la #CRORace ! Enfermé, le Français n’a jamais trouvé l’ouverture et doit se contenter de la 2e place #LesRP pic.twitter.com/sTVyKsMbav — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 22, 2026

Le classement de la 1ère étape de la Cro Race 2026

Juan Sebastian Molano Paul Magnier Tim Torn Teutenberg





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