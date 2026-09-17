Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Slovaquie 2026. Au terme des 186.8 km de course disputés entre Levoča et Liptovský Mikuláš, le Français s’est imposé au sprint pour la deuxième fois en deux jours. Il devance Thomas Capra (Bahrain Victorious Development Team) et Šimon Vaníček (ATT Investments). Paul Magnier décroche sa dixième victoire de la saison et conforte son maillot jaune de leader.

𝙋𝙖𝙪𝙡 𝙈𝙖𝙜𝙣𝙞𝙚𝙧 𝙙𝙤𝙚𝙨 𝙞𝙩 𝙖𝙜𝙖𝙞𝙣! 🔥 Two stages, two sprints, two wins for the Frenchman in #OkoloSlovenska! ✌️ pic.twitter.com/6P19YNGcDU — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 17, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour de Slovaquie 2026

Paul Magnier Thomas Capra Šimon Vaníček





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