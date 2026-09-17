Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Slovaquie 2026. Au terme des 186.8 km de course disputés entre Levoča et Liptovský Mikuláš, le Français s’est imposé au sprint pour la deuxième fois en deux jours. Il devance Thomas Capra (Bahrain Victorious Development Team) et Šimon Vaníček (ATT Investments). Paul Magnier décroche sa dixième victoire de la saison et conforte son maillot jaune de leader.

Le classement de la 2ème étape du Tour de Slovaquie 2026

  1. Paul Magnier
  2. Thomas Capra
  3. Šimon Vaníček


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Crédit : Okolo Slovenska