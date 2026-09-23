Carl-Frederik Bévort (Uno-X Mobility) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape de la Cro Race 2026. À 22 ans, le Danois a décroché sa première victoire chez les professionnels en s’imposant au sprint. Il devance Nicolas Gojković (Pogi Team Gusto Ljubljana) et Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG), qui conserve la tête du classement général, 04″ devant Bévort, après sa victoire sur la première étape. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a déchaussé au moment de lancer le sprint, l’empêchant de jouer la victoire.
Carl-Frederik Bévort remporte la 2e étape du Tour de Croatie. Paul Magnier loupe encore le coche. pic.twitter.com/oi1P3RJ3XG
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) September 23, 2026
Le classement de la 2ème étape de la Cro Race 2026
- Carl-Frederik Bévort
- Nicolas Gojković
- Juan Sebastian Molano
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