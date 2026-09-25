Daniel Felipe Martinez (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 4ème étape de la Cro Race 2026. Le Colombien s’est imposé au sprint devant Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) et Domen Novak (UAE Team Emirates – XRG). Premier Français, Sam Maisonobe (Cofidis) prend la 5ème place. Tobias Svarre (Uno-X Mobility) conserve le maillot rouge de leader. Daniel Felipe Martinez renoue avec la victoire, lui qui n’avait plus levé les bras depuis février 2024.

Le classement de la 4ème étape de la Cro Race 2026

    1. Daniel Felipe Martinez
    2. Louis Vervaeke
    3. Domen Novak


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Crédit : Cro Race