Daniel Felipe Martinez (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 4ème étape de la Cro Race 2026. Le Colombien s’est imposé au sprint devant Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) et Domen Novak (UAE Team Emirates – XRG). Premier Français, Sam Maisonobe (Cofidis) prend la 5ème place. Tobias Svarre (Uno-X Mobility) conserve le maillot rouge de leader. Daniel Felipe Martinez renoue avec la victoire, lui qui n’avait plus levé les bras depuis février 2024.
LA PANTERA. 🐆
🔥 Daniel Felipe Martínez lo da todo y se lleva una victoria más de dos años después#CRORace #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/eVnIanQ8yZ
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 25, 2026
Le classement de la 4ème étape de la Cro Race 2026
-
- Daniel Felipe Martinez
- Louis Vervaeke
- Domen Novak
Data powered by FirstCycling.com