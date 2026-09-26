Demi Vollering (Pays-Bas) est devenue, ce samedi, championne du monde de la course en ligne 2026. Alors que Maëva Squiban (France) était seule en tête, Puck Pieterse (Pays-Bas) durcit le rythme avant l’attaque de Demi Vollering à plus de 38 km de l’arrivée. La Néerlandaise part seule et prend rapidement trente secondes d’avance. Derrière la poursuite s’organise et Vollering peine à creuser. Dans l’avant dernier tour, Vollering est reprise par Elisa Longo Borghini (Italie), Kasia Niewiadoma (Pologne) et Juliette Berthet (France).

🚴#Montreal2026 | 🔥 Elle est partie Demi Vollering !

Maëva Squiban va tenter de s’accrocher, mais la Néerlandaise est la plus forte aujourd’hui. 📺 À suivre en direct sur France 4 et sur la chaîne France TV sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/MeiwUXEfV0 — francetvsport (@francetvsport) September 26, 2026

Sous la cloche annonçant le dernier tour, Elisa Longo Borghini place une belle accélération et prend quelques longueurs d’avance. Mais Vollering et Niewiadoma parviennent à revenir puis distancer l’Italienne dans la dernière ascension de la Voie Camillien-Houde (1.7km à 7.3%). Vollering vient à bout de Kasia Niewiadoma au sprint et devient championne du monde pour la première fois de sa carrière. Elisa Longo Borghini prend la médaille de bronze après avoir résisté au retour de Marlen Reusser (Suisse) dans les derniers hectomètres. Première Française, Juliette Berthet complète le top 5. Célia Gery (7ème) et Maëva Squiban (9ème) intégrent le top 10.

🚴#Montreal2026 |🇳🇱 DEMI VOLLERING EST CHAMPIONNE DU MONDE ! 🔥 La Néerlandaise s’impose au sprint devant Katarzyna Niewiadoma. Quelle magnifique récompense pour la vainqueure du Tour 2026. 📺 Le direct sur France 4 et sur la chaîne France TV sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/ipXAJ9S4AN — francetvsport (@francetvsport) September 26, 2026

Le classement des championnats du monde Femmes 2026

Demi Vollering Kasia Niewiadoma Elisa Longo Borghini





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