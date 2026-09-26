Demi Vollering (Pays-Bas) est devenue, ce samedi, championne du monde de la course en ligne 2026. Alors que Maëva Squiban (France) était seule en tête, Puck Pieterse (Pays-Bas) durcit le rythme avant l’attaque de Demi Vollering à plus de 38 km de l’arrivée. La Néerlandaise part seule et prend rapidement trente secondes d’avance. Derrière la poursuite s’organise et Vollering peine à creuser. Dans l’avant dernier tour, Vollering est reprise par Elisa Longo Borghini (Italie), Kasia Niewiadoma (Pologne) et Juliette Berthet (France).

Sous la cloche annonçant le dernier tour, Elisa Longo Borghini place une belle accélération et prend quelques longueurs d’avance. Mais Vollering et Niewiadoma parviennent à revenir puis distancer l’Italienne dans la dernière ascension de la Voie Camillien-Houde (1.7km à 7.3%). Vollering vient à bout de Kasia Niewiadoma au sprint et devient championne du monde pour la première fois de sa carrière. Elisa Longo Borghini prend la médaille de bronze après avoir résisté au retour de Marlen Reusser (Suisse) dans les derniers hectomètres. Première Française, Juliette Berthet complète le top 5. Célia Gery (7ème) et Maëva Squiban (9ème) intégrent le top 10.

Le classement des championnats du monde Femmes 2026

  1. Demi Vollering
  2. Kasia Niewiadoma
  3. Elisa Longo Borghini


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Crédit : UCI