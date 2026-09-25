Ashlin Barry (États-Unis) est devenu, ce vendredi, champion du monde de la course en ligne chez les Espoirs. Présent dans un groupe qui a anticipé, le coureur du Team Visma | Lease a Bike Development s’est isolé dans le final. Alors que le groupe des favoris était revenu à moins de trente secondes, Barry a résisté jusqu’au bout pour s’impoer en solitaire à Montréal. Il devance Hector Alvarez (Espagne) et Jesper Stiansen (Norvège). Aubin Sparfel (France) termine au pied du podium. Le jour de ses 19 ans, Ashlin Barry s’offre le titre, lui qui dispute sa première saison sans la catégorie Espoirs.

Le titre mondial pour Ashlin Barry chez les espoirs ! Parti à plus de 60 km de l’arrivée, l’Américain s’impose le jour de ses 19 ans 👏 Suivez les Mondiaux de cyclisme ce week-end sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/pwzZWwyx8r — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 25, 2026

Le classement de la course en ligne de la course en ligne Espoirs 2026

Ashlin Barry Hector Alvarez Jesper Stiansen





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