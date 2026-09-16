Aubin Sparfel (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce mercredi, la 66ème édition du GP de Wallonie. Dans la montée finale de la Citadelle de Namur, un duo de Français se détache avec Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) et Paul Lapeira (Décathlon CMA CGM). Mais c’est un autre tricolore qui s’impose. Aubin Sparfel reprend ses deux compatriotes dans le sprint final et remporte le GP de Wallonie 2026, sa deuxième victoire chez les professionnels. Il devance Romain Grégoire et Milan Fretin (Cofidis). Beau tir groupé côté Français. Benoît Cosenfroy (UAE Team Emirates – XRG) est 4ème, devant Paul Lapeira, 5ème.

Snatches it! 🔥 Aubin Sparfel becomes the youngest men’s rider to win the Grand Prix de Wallonie (via ProCyclingStats)!👏 pic.twitter.com/XpOMld5Ljf — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 16, 2026

Le classement du GP de Wallonie 2026

Aubin Sparfel Romain Grégoire Milan Fretin





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