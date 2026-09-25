Benjamin Noval (Espagne) est devenu, ce jeudi soir, champion du monde Juniors de la course en ligne. Le futur coureur de la Netcompany Ineos s’est isolé à deux tours de l’arrivée avant de s’imposer en solitaire à Montréal. Il devance Simon Defrance (France), médaillé d’argent, et Elias Wändel (Suède), qui complète le podium. Deux jours après son titre sur le CLM, Noval réalise le doublé sur ces championnats du monde chez les juniors, comme Remco Evenepoel l’avait fait en 2018.

🚴#Montreal2026 | 🥇 Benjamin Noval fait COUP DOUBLE !

🇪🇸 L’Espagnol, déjà sacré sur le chrono, remporte le titre sur la course en ligne chez les juniors !

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— francetvsport (@francetvsport) September 24, 2026