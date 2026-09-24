Viktória Chladoňová (Slovaquie) est devenue, ce jeudi, championne du monde de la course en ligne dans la catégorie U23 (Espoirs). La coureuse de la Visma | Lease a Bike s’est imposée au sprint devant Isabella Holmgren (Canada), qui prend la médaille d’argent à domicile. La Belge Fleur Moors complète le podium. Première Française, Julie Bego est 18ème. 2ème l’an dernier derrière Célia Gery, Chladoňová décroche le titre mondial à 19 ans.

Le classement des championnats du monde Femmes Espoirs 2026

  1. Viktória Chladoňová
  2. Isabella Holmgren
  3. Fleur Moors


Data powered by FirstCycling.com

Crédit : UCI