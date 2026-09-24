Viktória Chladoňová (Slovaquie) est devenue, ce jeudi, championne du monde de la course en ligne dans la catégorie U23 (Espoirs). La coureuse de la Visma | Lease a Bike s’est imposée au sprint devant Isabella Holmgren (Canada), qui prend la médaille d’argent à domicile. La Belge Fleur Moors complète le podium. Première Française, Julie Bego est 18ème. 2ème l’an dernier derrière Célia Gery, Chladoňová décroche le titre mondial à 19 ans.
🚴#Montreal2026 | 🌈 Viktória Chladoňová est championne du monde U23 !
La Slovaque s’impose au sprint devant la Canadienne Isabella Holmgren.
🇫🇷 Derrière, nos Françaises terminent loin, hors du top 10. pic.twitter.com/TYb7aYDwnO
— francetvsport (@francetvsport) September 24, 2026
Le classement des championnats du monde Femmes Espoirs 2026
- Viktória Chladoňová
- Isabella Holmgren
- Fleur Moors
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