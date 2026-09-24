À découvrir

aussi

Championnats du monde CLM : Remco Evenepoel sacré Remco Evenepoel (Belgique) est devenu champion du monde du CLM pour la quatrième année consécutive. Il devance Filippo Ganna (Italie) et Paul Seixas (France).

Championnats du monde CLM : Marlen Reusser conserve son titre Le jour de ses 35 ans, Marlen Reusser (Suisse) conserve son titre de championne du monde du contre-la-montre à Montréal.

Présentation des championnats du monde de cyclisme 2026 Les championnats du monde de cyclisme ont lieu du 20 au 27 septembre à Montréal. Programme, parcours, favoris,... Voici la présentation des épreuves.

Championnats du monde : les sélections françaises dévoilées Thomas Voeckler a révélé le nom des sept coureurs qui accompagneront Paul Seixas sur la course en ligne des championnats du monde.

Quel leader pour la Belgique sur les championnats du monde ? Wout van Aert ou Remco Evenepoel ? Qui sera le leader de la Belgique sur les championnats du monde fin septembre à Montréal ?

Tadej Pogačar conserve son titre de champion du monde Après avoir lancé la course à plus de 100 kilomètres de l'arrivée, Tadej Pogačar (Slovénie) a conservé son titre de champion du monde.

Julian Alaphilippe abandonne les championnats du monde Malade, Julian Alaphilippe a abandonné les championnats du monde dès les premiers kilomètres.

Championnats du monde Femmes : la surprise Magdeleine Vallieres À la surprise générale, Magdeleine Vallieres (Canada) a décroché le titre de championne du monde sur la course en ligne Femmes Élite.

Lorenzo Finn champion du monde Espoirs Un an après son titre chez les juniors, Lorenzo Finn (Italie) est devenu champion du monde de la course en ligne chez les Espoirs....