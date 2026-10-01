Réorganisation du calendrier, sécurité des coureurs, développement du cyclisme féminin,… L’UCI a dévoilé un consensus sur l’avenir du cyclisme.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a publié une synthèse des contributions recueillies dans le cadre de sa consultation des parties prenantes du cyclisme sur route professionnel sur la réforme du secteur. La publication de cette synthèse fait suite à sa présentation aux membres du Comité Directeur de l’UCI lors de la réunion de ce dernier du 20 au 22 septembre à Montréal (Canada).

La consultation, intitulée « Avenir du cyclisme sur route », a été lancée par l’UCI en février 2026. Dans une lettre adressée aux coureurs, aux équipes et à leurs propriétaires, aux organisateurs de courses, aux Fédérations Nationales affiliées à l’UCI, ainsi qu’aux associations représentatives reconnues des organisateurs, des équipes et des coureurs, l’UCI avait invité chaque partie prenante à exposer avant le 30 avril son analyse de l’état actuel du cyclisme, et sa vision de l’avenir du cyclisme sur route professionnel masculin et féminin. Cinq thèmes de consultation avaient été définis : le calendrier et la participation ; le modèle économique ; l’engagement des supporters ; la sécurité ; l’intégrité des résultats.

Les recommandations évoquées :

un calendrier plus cohérent, articulé autour de blocs géographiques

une consolidation des droits commerciaux et médiatiques, avec un mécanisme de solidarité pour la répartition des nouveaux revenus engendrés

la mise en place d’un mécanisme d’équité financière au sein des équipes professionnelles (plafond budgétaire ou équivalent)

le renforcement de la deuxième division et le maintien d’une pyramide ouverte protégée

le caractère non négociable de la sécurité, avec une application plus stricte des exigences existantes

une croissance continue et soigneusement gérée du cyclisme féminin

la modernisation de la diffusion et de l’engagement des supporters

un arbitrage amélioré grâce aux nouvelles technologies (VAR, GPS, etc.), ainsi que des systèmes d’intégrité fiables.

Les courses par étape plus courtes ?

Dans son évaluation préliminaire, l’UCI estime qu’il est particulièrement utile de mieux distinguer les Grands Tours et les Monuments grâce à des obligations de participation renforcées, d’optimiser les déplacements par le biais de blocs de courses géographiquement cohérents, et de rendre la pyramide sportive plus lisible grâce à une dénomination plus claire des catégories d’épreuves. L’UCI examinera les formats standardisés de courses par étapes plus courtes, tels que des épreuves de cinq jours du mercredi au dimanche et certains Grands Tours sur trois week-ends, afin de réduire les chevauchements et de faciliter la participation à plusieurs Grands Tours chaque saison.

Sécutité et développement du cyclisme féminin

La sécurité constitue le point de convergence le plus fort des contributions, avec un appel commun à une responsabilité partagée entre organisateurs, équipes et coureurs. Ce consensus conforte les travaux déjà engagés en la matière par SafeR – l’organisme créé par l’UCI et les principales parties prenantes du cyclisme sur route pour améliorer la sécurité en course –, qui se poursuivront selon leur propre calendrier, indépendamment de celui de la réforme. Le développement du cyclisme féminin fait pour sa part l’objet d’un soutien unanime, les contributions appelant à en poursuivre la croissance à un rythme maîtrisé, en consolidant l’économie des équipes féminines et la visibilité de l’UCI Women’s WorldTour.

Les résultats de la consultation étant désormais connus, l’UCI engagera des discussions approfondies avec les différentes parties prenantes et partenaires concernés, afin de proposer des pistes en vue de l’élaboration d’un modèle renforcé, plus attractif et durable pour le cyclisme sur route professionnel masculin et féminin. Ces premières orientations seront présentées durant le Séminaire UCI Women’s WorldTour et UCI WorldTour qui se déroulera à Benidorm, en Espagne, les 9 et 10 décembre prochain. Les premières mesures pourraient être introduites dès la saison 2029.

David Lappartient, président de l’UCI :

« Le cyclisme sur route connaît aujourd’hui un essor sans précédent. Ce succès s’accompagne de responsabilités : celles d’identifier les nouveaux axes de progression et d’écrire ensemble le prochain chapitre de notre sport. La première de ces responsabilités est la sécurité : elle n’est pas négociable et avancera à un rythme encore plus rapide que les autres volets de la réforme. Le résultat de la consultation est remarquable, tant par la diversité que par la qualité des réponses obtenues. Ce qui unit les différentes familles du cyclisme est bien plus important que ce qui peut parfois les diviser. Le rapport présenté aujourd’hui pose les bases du travail approfondi et collaboratif qui reste à mener pour élaborer un nouveau modèle pour notre sport. Je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette consultation, et suis confiant dans la poursuite de notre travail commun. »

La synthèse complète est disponible sur le site internet de l’UCI.