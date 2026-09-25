L’Inde accueillera les mondiaux de cyclisme en 2032, qui auront lieu à Pune, ville située au pied de la chaîne des Ghats occidentaux.

Le 195ème Congrès de l’Union Cycliste Internationale (UCI) s’est tenu ce jeudi à Montréal, au Canada, dans le cadre des Championnats du Monde Route UCI 2026 organisés dans la ville québécoise du 20 au 27 septembre. Les participants au Congrès ont pu découvrir, lors d’une cérémonie, les différents Championnats du Monde UCI attribués pour la période 2027-2034 par le Comité Directeur de la Fédération Internationale lors de sa récente réunion. Au total, le nom des villes hôtes de 19 Championnats du Monde UCI – pour un total de 11 pays – a été dévoilé. L’Inde accueillera les mondiaux de cyclisme en 2032, qui auront lieu à Pune. Deux ans plus tard, ce seront les provinces de Groningue et de Drenthe (Pays-Bas) qui recevront les meilleurs cyclistes mondiaux.

Les principaux évènements :

Championnats du Monde Gravel UCI 2030 : Turnhout (Belgique) ;

Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2031 : Benidorm (Espagne) ;

Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2032 : Fionie (Danemark) ;

Championnats du Monde BMX Racing UCI 2032 : Saint-Quentin-en-Yvelines (France) ;

Championnats du Monde Mountain Bike UCI 2032 : Mont-Sainte-Anne (Canada) ;

Championnats du Monde Route UCI 2032 : Pune (Inde) ;

Championnats du Monde Route et Route Para Cyclisme UCI 2034 : provinces de Groningue et de Drenthe (Pays-Bas).

Ils ont également eu l’occasion de suivre une présentation sur les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 de Haute-Savoie Mont-Blanc (France), qui réuniront l’année prochaine 20 Championnats du Monde UCI distincts du 25 août au 5 septembre. L’événement a été présenté dans le détail par Martial Saddier, Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, Michel Callot, Président de la Fédération Française de Cyclisme et du Comité d’organisation de la manifestation, et Bernard Hinault, ambassadeur de ce qui sera la plus grande manifestation cycliste jamais organisée.

David Lappartient, président de l’UCI :

« Je tiens à remercier toutes les Fédérations Nationales réunies à Montréal pour leur engagement tout au long de l’année. Les attributions dévoilées aujourd’hui dessinent la carte du cyclisme mondial pour les années à venir, et je me réjouis tout particulièrement que l’Inde accueille pour la première fois les Championnats du Monde Route UCI en 2032. Dans un pays qui rassemble près d’un cinquième de la population mondiale, cet événement peut devenir un formidable accélérateur pour le cyclisme de compétition comme pour la pratique de tous les jours. »