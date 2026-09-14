Jordan Jegat remplace Louis Barré et sera présent sur la course en ligne des championnats du monde à Montréal.

Thomas Voeckler a décidé d’appeler Jordan Jegat pour remplacer Louis Barré, qui s’est blessé après une chute avant le GP Cycliste de Québec. Le coureur de la TotalEnergies représentera la France sur les championnats du monde pour la deuxième année consécutive après les mondiaux de Kigali l’an dernier. À 27 ans, Jegat vient de terminer 2ème du Tour de Toscane, lui qui va rejoindre la Lidl-Trek la saison prochaine.