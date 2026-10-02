Groupama-FDJ United n’a pas souhaité renouveler le contrat d’Olivier Le Gac après 13 saisons.

C’est la fin d’une longue histoire pour le coureur brestois Olivier Le Gac. Après 13 saisons, le coureur de 33 ans a appris ce mardi que son contrat chez Groupama-FDJ United ne serait pas renouvelé à l’issue de la saison, selon le quotidien breton Le Télégramme.

« On m’a expliqué que je n’entrais plus dans la stratégie de l’équipe. Forcément, c’est dur à entendre, c’est comme ça… » a confié Olivier Le Gac au Télégramme. Une décision de son équipe qui ne le démotive pas pour autant. Le coureur breton ne compte pas mettre un terme à sa carrière et entend bien rebondir dans une autre équipe. « J’ai conscience qu’à mon âge, ce n’est pas simple de retrouver une équipe (…) mais je suis toujours autant motivé. »

Un début de saison 2026 manqué

Olivier Le Gac a manqué une grande partie de sa saison 2026 à la suite d’une fracture du col du fémur survenue lors d’un entraînement en janvier dernier, avant de reprendre la compétition début mai à l’occasion du Grand Prix du Morbihan, qu’il a terminé à la 96e place.

Il a également participé cette année au Tour de Burgos, où il a pris la 88e place du classement général, ainsi qu’à la Vuelta, qu’il a terminée à la 131e place. Le coureur a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il participerait au Cholet Agglo Tour le 3 octobre, au Tour de Vendée le 4 octobre, ainsi qu’à Binche-Chimay-Binche le 6 octobre et à Paris-Tours le 11 octobre, avant de rendre définitivement le maillot de Groupama-FDJ United.

Passé professionnel en 2014, Olivier Le Gac avait rejoint Groupama-FDJ United dès 2013 en tant que stagiaire. Il a notamment participé à son premier Tour de France en 2017, avant de retrouver la Grande Boucle en 2018, 2022 et 2023.