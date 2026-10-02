Victime d’une lourde chute sur le Tour de Langkawi, Ronan Augé a été placé dans un coma artificiel. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Ronan Augé a été victime d’une terrible chute sur le Tour de Langkawi en Malaisie. Le coureur de la formation Unibet Rose Rockets a été transporté à l’hôpital avant d’être placé dans un coma artificiel. Son pronostic vital n’est pas engagé, indique l’équipe Unibet Rose Rockets. Âgé de 22 ans, le natif de Pau a levé les bras pour la première fois cette saison en remportant une étape de la Route d’Occitanie au mois de juin.

« Notre coureur Ronan Augé a subi des blessures graves et a été transporté à l’hôpital, où il sera maintenu dans un coma artificiel afin d’optimiser son traitement. Heureusement, l’état de Ronan est actuellement stable et son pronostic vital n’est pas engagé. Nos pensées accompagnent Ronan et sa famille, et nous sommes en contact étroit avec l’équipe médicale en Malaisie. Nous sommes tous derrière toi, Ronan », indique la formation Unibet Rose Rockets dans un communiqué.