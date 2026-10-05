Noa Isidore (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce lundi, la 107ème édition de la Coppa Bernocchi, en Italie. Alors que les trois derniers rescapés de l’échappée matinale ont été répris à deux kilomètres de l’arrivée, le Français a surgi dans la dernière ligne droite, avant de s’imposer au sprint. Il devance Tommaso Dati (Team UKYO) et Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost). Tenant du titre, Dorian Godon (Netcompany Ineos) prend la sixième place. Isidore décroche sa troisième victoire chez les professionnels et offre une deuxième victoire consécutive à la Décathlon CMA CGM, après le succès de Paul Lapeira ce dimanche sur la Coppa Agostoni.

Noa Isidore s’impose ! Le Français de 22 ans remporte la Coppa Bernocchi et signe son 3e succès de la saison https://t.co/WqfwDt1ZXr — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 5, 2026

Le classement de la Coppa Bernocchi 2026

Noa Isidore Tommaso Dati Marijn van den Berg





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