Noa Isidore (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce lundi, la 107ème édition de la Coppa Bernocchi, en Italie. Alors que les trois derniers rescapés de l’échappée matinale ont été répris à deux kilomètres de l’arrivée, le Français a surgi dans la dernière ligne droite, avant de s’imposer au sprint. Il devance Tommaso Dati (Team UKYO) et Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost). Tenant du titre, Dorian Godon (Netcompany Ineos) prend la sixième place. Isidore décroche sa troisième victoire chez les professionnels et offre une deuxième victoire consécutive à la Décathlon CMA CGM, après le succès de Paul Lapeira ce dimanche sur la Coppa Agostoni.

Le classement de la Coppa Bernocchi 2026

  1. Noa Isidore
  2. Tommaso Dati
  3. Marijn van den Berg


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Crédit : Getty Sport / Décathlon CMA CGM