Mick van Dijke (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape de l’Eneco Tour 2026. Au terme de cette étape courte (110.5 km) mais intense, le Néerlandais s’est imposé au sprint devant Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike), qui s’empare de la tête du classement général. Le duo s’était formé dans le final. À 26 ans, Mick van Dijke décroche sa première victoire chez les professionnels. Rescapé de l’échappée, Jonas Rutsch (Lotto-Intermarché) complète le podium devant Pierre Thierry (TotalEnergies), 4ème.

À un troisième échelon de course, Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) a fait chuter Menno Huising (Team Visma | Lease a Bike) en changeant soudainement de direction alors que ce dernier a refusé de prendre le relais. Au classement général, Victor Campenaerts compte 15″ d’avance sur Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets) avant les deux dernières étapes.

Le classement de la 3ème étape de l’Eneco Tour 2026

  1. Mick van Dijke
  2. Victor Campenaerts
  3. Jonas Rutsch


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Crédit : Getty Images / Red Bull Bora-Hansgrohe