Mick van Dijke (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape de l’Eneco Tour 2026. Au terme de cette étape courte (110.5 km) mais intense, le Néerlandais s’est imposé au sprint devant Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike), qui s’empare de la tête du classement général. Le duo s’était formé dans le final. À 26 ans, Mick van Dijke décroche sa première victoire chez les professionnels. Rescapé de l’échappée, Jonas Rutsch (Lotto-Intermarché) complète le podium devant Pierre Thierry (TotalEnergies), 4ème.

First pro win! 👏 Mick van Dijke takes his first professional victory on Stage 3 of the Eneco Tour, with Victor Campenaerts taking the GC lead! 🔥 https://t.co/fjVh8yUnxG — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 16, 2026

À un troisième échelon de course, Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) a fait chuter Menno Huising (Team Visma | Lease a Bike) en changeant soudainement de direction alors que ce dernier a refusé de prendre le relais. Au classement général, Victor Campenaerts compte 15″ d’avance sur Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets) avant les deux dernières étapes.

🚴🇳🇱 | Wat een rare val van Menno Huising, die valt nadat Finn Fisher-Black ineens uitwijkt. #EnecoTour Koers 👀 HBO Max https://t.co/9yhI53pAJH — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 16, 2026

Le classement de la 3ème étape de l’Eneco Tour 2026

Mick van Dijke Victor Campenaerts Jonas Rutsch





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