Contraint de mettre un terme à sa carrière fin 2023, Nathan Van Hooydonck prend la tête de la direction sportive de la Visma | Lease a Bike.

Nathan Van Hooydonck devient le nouveau directeur sportif de l’équipe Visma | Lease a Bike, avec effet immédiat. En tant que responsable de la direction sportive au sein de l’équipe cycliste, le Belge supervisera l’orientation sportive de la formation. Coureur de l’équipe entre 2021 et 2023, Van Hooydonck a été contraint de mettre un terme à sa carrière en séptembre 2023, après avoir fait un malaise en raison d’une anomalie du muscle cardiaque. L’année suivante, il a intégré l’équipe administrative (Business Team) de l’équipe néerlandaise.

Nathan Van Hooydonck will become the new Sporting Director of Team Visma | Lease a Bike with immediate effect. The Belgian will lead the team’s Sport Management and will be responsible for the sporting direction of the team. Read more: https://t.co/VkgVFocFZd https://t.co/OFsk1cIFnf — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) October 5, 2026

Dans ses nouvelles fonctions, Van Hooydonck dirigera l’équipe de direction sportive (SMT – Sport Management Team) et sera chargé de définir et de suivre les principaux objectifs sportifs de l’équipe. Il veillera à préserver la vision à long terme, les valeurs et la culture de Visma | Lease a Bike, en s’assurant qu’elles restent au cœur des décisions prises au sein de la structure sportive. La SMT se compose de Marc Reef (responsable de la course), Mathieu Heijboer (responsable de la performance), Robbert de Groot (responsable du développement), Patrick Broe (responsable de la stratégie) et du PDG Richard Plugge. Chaque membre apporte son propre point de vue à la SMT, en fonction de ses responsabilités, de son expertise et de son expérience respectives. Cette approche permet d’aborder les questions sportives sous différents angles et garantit que les décisions sont bien fondées.

Richard Plugge, PDG de Team Visma | Lease a Bike :

« Nathan est encore jeune, mais il a une soif d’apprendre incroyable ; il se sent profondément lié à cette équipe et aux objectifs que nous voulons atteindre ensemble. Non seulement il comprend notre culture, mais il l’incarne et la promeut. Depuis des années, je constate sa volonté constante de gagner et à quel point il vit mal les défaites. De plus, en tant qu’ancien coureur, il possède la crédibilité nécessaire pour formuler et exprimer un avis éclairé sur ce sport. Fort de son expérience au sein de l’équipe commerciale (Business Team), il a rapidement appris à voir au-delà du simple aspect sportif pour comprendre les liens avec le reste de notre organisation. Cela nous donne la certitude qu’il excellera dans ce rôle. »

Nathan Van Hooydonck :

« C’est très particulier de revenir au cœur sportif de l’équipe. J’en ai fait partie en tant que coureur et je sais quelle passion et quelle ambition animent cette organisation. Mon expérience récente au sein de l’équipe commerciale m’a permis d’aborder les choses sous un angle différent. Par ailleurs, Richard a joué un rôle majeur dans mon évolution et dans l’opportunité qui m’est offerte d’occuper ce poste au sein de l’équipe. »

« Pour moi, tout se résume finalement à une chose : la victoire. Pour y parvenir, nous devons, en tant qu’organisation, avancer tous ensemble dans la même direction, jour après jour. Cela implique d’avoir le courage de faire preuve d’esprit critique et de se remettre mutuellement en question, tout en veillant à ce que chacun se sente pleinement investi dans nos objectifs communs. Je suis très enthousiaste à l’idée d’y contribuer dans le cadre de cette nouvelle fonction. »