Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la 3ᵉ étape du Giro d’Italia au sprint. Malgré un début d’étape très calme, le final a été très rapide et intense. À 3 kilomètres de l’arrivée, dans une portion montante, Mikkel Frølich Honoré (EF Education-EasyPost) passe à l’offensive. Le Danois est suivi par les deux premiers du classement général, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) et Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). À 1,7 kilomètre de l’arrivée, Honoré ne parvient plus à suivre et laisse s’échapper Pogacar et Thomas, qui comptent quelques longueurs d’avance sous la flamme rouge, avant finalement d’être repris dans l’emballage final.

𝙋𝙤𝙜𝙖𝙘𝙖𝙧, 𝙙𝙚𝙨𝙚𝙣𝙘𝙖𝙙𝙚𝙣𝙖𝙙𝙤. En busca de una nueva victoria y de meter más tiempo en la general a menos de 2 km.#GirodItalia | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/OPwEsP6yss — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 6, 2024

C’est Tim Merlier qui s’impose au sprint devant Jonathan Milan (Lidl-Trek) et Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Après un premier succès en 2021, Merlier décroche son deuxième succès sur le Tour d’Italia. Au classement général, Tadej Pogačar a pris 2″ de bonification au cours de l’étape et compte désormais 46″ d’avance sur son dauphin Geraint Thomas.

Tim Merlier remporte le premier sprint massif de ce #Giro 2024 ! Tadej Pogacar et Geraint Thomas ont tenté le coup dans le final de la 3e étape mais le peloton a finalement avalé les deux premiers du général dans les derniers mètres #LesRP pic.twitter.com/G1DnVPIhdL — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 6, 2024

La réaction de Tim Merlier :

Je n’ai définitivement vu aucune action de Tadej Pogačar et Geraint Thomas. J’étais trop loin dans la dernière côte. J’étais juste occupé à essayer de me remettre en position, puis ils se sont fait rattraper. Je savais seulement qu’il y avait quelques coureurs devant, mais je ne voyais pas qui. Je ne suis pas meilleur que n’importe quel autre sprinteur. J’essaie juste de faire mon propre sprint. Le choix du côté droit de la route était la clé aujourd’hui. Ensuite, il s’agissait de savoir si je pourrais survivre à des montées comme celles que nous avons eues dans le final. Je ne sais pas pourquoi je gagne souvent le premier sprint d’un Grand Tour, mais je sais que j’étais très concentré aujourd’hui. Je suis très content d’avoir gagné, car il n’y a pas beaucoup d’opportunités pour les sprinteurs. J’étais jeune (18 ans) lorsque Wouter Weylandt est décédé sur le Giro (en 2011) mais je m’en souviens comme si c’était hier. Je lui ai dédié ma première victoire d’étape du Giro (en 2021) et je l’ai récidivé aujourd’hui. Son meilleur ami Iljo Keisse est l’un de nos directeurs sportifs ici. Il n’est pas oublié ».

Le classement de la 3ᵉ étape du Giro d’Italia

Tim Merlier Jonathan Milan Biniam Girmay

