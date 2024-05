Ce mercredi, les coureurs s’élancent pour 207 km entre Foiano di Val Fortore et Francavilla al Mare. Voici la présentation de la 11ᵉ étape du Giro d’Italia 2024.

Étape clairement divisée en deux parties. La première traverse les Apennins jusqu’à Termoli et la seconde est plate le long de la route nationale côtière Les Apennins présentent quelques montées et descentes caractérisées par de nombreux virages et de courtes montées et descentes, en partie sur des bretelles d’accès. Une fois que l’on atteint la côte à Termoli, le parcours suit la route nationale Adriatique jusqu’à Francavilla al Mare où, à environ 4 km de l’arrivée, se trouvent les deux seuls virages à droite qui mènent à la très longue ligne droite finale. Derniers 3,5 km pratiquement en ligne droite à travers la ville, parfaitement plats. Dernière ligne droite de 3000 m sur asphalte de 8 m de large. On voit mal comment cette étape pourrait échapper aux sprinters.

Nos favoris : Jonathan Milan, Kaden Groves, Caleb Ewan, Alberto Dainese.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 05 sur Eurosport 1.

Arrivée prévue entre 16 h 57 et 17 h 26.