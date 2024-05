Deuxième jour de course et déjà une première arrivée au sommet sur ce Tour d’Italie. Voici la présentation de la 2ᵉ étape du Giro d’Italia 2024.

Cette deuxième étape sera divisée en deux parties, avec 90 kilomètres plats à travers les régions du Canavese et du Vercellese jusqu’à Valdengo, où l’intensité monte avec une succession de montées et de descentes. Le peloton se dirigera ensuite vers Biella avant d’attaquer la montée finale dua Sanctuaire d’Oropa (11,8 km à 6,2%). Les premières pentes, jusqu’au village de Favaro, sont douces. Les coureurs trouveront alors des pavés et affronteront les pentes les plus sévères (environ 13 %). La montée se poursuit avec de nombreux virages et des pentes d’environ 9 % jusqu’à l’arrivée en ligne droite.

Nos favoris : Tadej Pogačar, Daniel Felipe Martinez, Esteban Chaves, Jonathan Narvaez.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 50 sur Eurosport 1.

Arrivée prévue entre 16 h 59 et 17 h 27.