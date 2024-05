Ce dimanche, les coureurs s’élancent pour 214 kilomètres entre Avezzano et Naples. Voici la présentation de la 9ᵉ étape du Giro d’Italia.

Étape en deux parties distinctes. Les 180 premiers kilomètres constituent l’approche avant un final exigeant. Après avoir longé la côte tyrrhénienne, les coureurs arriveront dans la région du Monte di Procida où se déroulent les derniers kilomètres exigeants. Les routes sont en bon état, mais étroites et marquées par des changements de direction et de pente continus. À noter, après Torregaveta et Baia, la brusque pente de 14 % qui mène au Lago Lucrino, d’où l’on bifurque vers Pozzuoli, Posillipo, d’où l’on redescend par la Via Petrarca jusqu’au centre-ville et aux derniers kilomètres, qui sont parfaitement plats le long de la via Dohrn et de la via Caracciolo. On devrait assister à une belle bagarre entre une échappée de baroudeurs et les équipes de sprinters.

Nos favoris : Kaden Groves, Olav Kooij, Tim Merlier, Jonathan Milan.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 15 sur Eurosport 1.

Arrivée prévue entre 17 h 00 et 17 h 29.