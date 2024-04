Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape de la Vuelta Femenina. La Néerlandaise s’est facilement imposée au sprint devant sa compatriote Charlotte Kool (Team dsm-firmenich PostNL) et Olivia Baril (Movistar Team). À 36 ans, Vos décroche sa 252ᵉ victoire chez les professionnelles. Blanka Vas (Team SD Worx-Protime) conserve le maillot rouge, 01″ devant Vos.

