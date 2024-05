Kristen Faulkner (EF Education-Cannondale) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape de la Vuelta Femenina. Ce quatrième jour de course a été marqué par les bordures, à l’initiative de l’équipe SD Worx-Protime de Demi Vollering. Un groupe de 18 coureuses se détache à l’avant tandis que plusieurs leaders sont piégées dans un groupe derrière comme Gaia Realini (Lidl-Trek), Liane Lippert (Movistar Team) ou encore Evita Muzic (FDJ-Suez). À 6 kilomètres de l’arrivée, Kristen Faulkner attaque devant et s’en va remporter cette 4ᵉ étape. Elle devance Georgia Baker (Liv AlUla Jayco) et Marianne Vos (Visma | Lease a Bike), qui s’empare du maillot rouge au jeu des bonifications.

⚡️💨 Attacking to win… Faulkner earns herself the win of stage 4 with one last big effort after a tough stage. Relive the LAST KM with @skoda_es 🚴‍♀️🔥 Atacar para ganar… Faulkner se lleva la 4ª etapa con un gran movimiento. Disfruta del ÚLTIMO KM gracias a @skoda_es… pic.twitter.com/XVFcga8ET3 — La Vuelta Femenina by Carrefour.es (@LaVueltaFem) May 1, 2024

La réaction de Kristen Faulkner :

« Nous sommes venues pour essayer de gagner quelques étapes, et nous en avons déjà gagné deux ! C’est le début de la Vuelta et nous sommes déjà tellement excitées et tellement fières de ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Je savais que je voulais faire une attaque de dernière minute. C’était juste avant la montée et c’était un grand moment. C’était donc un peu de chance et de planification, je pense ».

Le classement de la 4ᵉ étape de la Vuelta Femenina

Kristen Faulkner Georgia Baker Marianne Vos

Results powered by FirstCycling.com