Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape de la Vuelta Femenina. Dans les 30 derniers kilomètres, on a assisté à des bordures, divisant le peloton en plusieurs petits groupes. À l’avant, on retrouve une trentaine de coureuses dont les principales favorites du classement général. Au terme du dernier kilomètre en montée, Marianne Vos s’impose facilement au sprint, maillot vert sur les épaules, devant Kristen Faulkner (EF Education-Cannondale) et Elisa Longo-Borghini (Lidl-Trek). 4ᵉ de l’étape, Demi Vollering (Team SD Worx – Protime) conserve son maillot rouge.

