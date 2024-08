Michael Woods (Israel – Premier Tech) a remporté, ce vendredi, la 13ᵉ étape de La Vuelta. Présent dans la bonne échappée du jour, le champion du Canada s’est imposé en solitaire au sommet du Puerto de Ancares (7,5 km à 9%). Il devance Mauro Schmid (Jayco-AlUla) et Marc Soler (UAE Team Emirates). Dans les plus forts pourcentages, Primož Roglič (Red Bull Bora-Hansgrohe) a distancé et repris du temps à tous les autres favoris. Ben O’Connor (Décathlon AG2R La Mondiale) conserve le maillot rouge, mais ne possède plus que 1:21″ d’avance sur le Slovène.

Le numéro de Michael Woods ! Le champion du Canada remporte en solitaire la 13e étape de la Vuelta 💪#LesRP pic.twitter.com/WLufwM1lBe — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 30, 2024

Le classement de la 13ᵉ étape de La Vuelta

Michael Woods Mauro Schmid Marc Soler

Results powered by FirstCycling.com