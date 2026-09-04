Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 13ème étape de La Vuelta 2026. Sous les fortes chaleurs en Andalousie, ils étaient nombreux à vouloir prendre la bonne échappée du jour sur un terrain propice aux baroudeurs. Pour la Visma | Lease a Bike, Wout van Aert et Matthew Brennan sont à l’avant. 7ème du classement général à 7:42″, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) est présent dans un groupe de contre, obligeant certaines équipes à rouler en tête de peloton. Après la dernière ascension du jour, neuf coureurs se détachent à l’avant avec la présence de Wout van Aert et Matthew Brennan.

🚀 A final attack by Wout as we had towards Loja! 🔥 ¡Se marchan van Aert y Paret-Peintre!#LaVuelta26 pic.twitter.com/KXLD1EZ0v2 — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2026

À 3,5 km de l’arrivée, Wout van Aert profite d’un faux-plat montant pour placer une belle attaque. Seul Valentin Paret-Peintre est capable de suivre le maillot vert. Les deux hommes creusent rapidement l’écart et vont se disputer la victoire au sprint. Wout van Aert s’impose au sprint à Loja et décroche sa première victoire d’étape sur cette Vuelta 2026. Il devance Valentin Paret-Peintre et son coéquipier Matthew Brennan, qui complète le podium. Enric Mas (Movistar Team) conserve le maillot rouge.

WOUT VAN AERT REMPORTE LA 13E ÉTAPE DE LA VUELTA ! Le Belge s’offre une quatrième victoire sur le Tour d’Espagne. Valentin Paret-Peintre termine deuxième. #LaVuelta26 est à suivre en exclusivité sur HBO Max pic.twitter.com/UWd8xDhBBu — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 4, 2026

Le classement de la 13ème étape de La Vuelta 2026

Wout van Aert Valentin Paret-Peintre Matthew Brennan

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