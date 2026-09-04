Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 13ème étape de La Vuelta 2026. Sous les fortes chaleurs en Andalousie, ils étaient nombreux à vouloir prendre la bonne échappée du jour sur un terrain propice aux baroudeurs. Pour la Visma | Lease a Bike, Wout van Aert et Matthew Brennan sont à l’avant. 7ème du classement général à 7:42″, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) est présent dans un groupe de contre, obligeant certaines équipes à rouler en tête de peloton. Après la dernière ascension du jour, neuf coureurs se détachent à l’avant avec la présence de Wout van Aert et Matthew Brennan.

À 3,5 km de l’arrivée, Wout van Aert profite d’un faux-plat montant pour placer une belle attaque. Seul Valentin Paret-Peintre est capable de suivre le maillot vert. Les deux hommes creusent rapidement l’écart et vont se disputer la victoire au sprint. Wout van Aert s’impose au sprint à Loja et décroche sa première victoire d’étape sur cette Vuelta 2026. Il devance Valentin Paret-Peintre et son coéquipier Matthew Brennan, qui complète le podium. Enric Mas (Movistar Team) conserve le maillot rouge.

Le classement de la 13ème étape de La Vuelta 2026

  1. Wout van Aert
  2. Valentin Paret-Peintre
  3. Matthew Brennan

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Crédit : Visma | Lease a Bike

 