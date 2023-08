Comme lors de la 4ᵉ étape ce mardi, l’issue de cette 5ᵉ étape devrait se décider au sprint. Les coureurs s’élanceront pour 186,5 km entre Morella et Burriana. La seule difficulté montagneuse de la journée, le Collado de la Ibola (11,4 km à 3,9%), se trouve à plus de 50 kilomètres de l’arrivée et ne devrait pas désorganiser les équipes de sprinter pour reprendre l’échappée du jour dans le final.

Nos favoris : Alberto Dainese, Kaden Groves, Marijn van den Berg, Juan Sebastian Molano.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 50 sur Eurosport 1.