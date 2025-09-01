Après la première journée de repos, les coureurs ont rendez-vous avec une nouvelle arrivée au sommet. Voici la présentation de la 10ᵉ étape de La Vuelta 2025.

Fernando Escartin : La Navarre accueille à nouveau La Vuelta pour un parcours sinueux qui ne cesse de monter en direction de la frontière française. L’ascension vers Larra Belagua, qui a fait ses débuts lors de La Vuelta 23 et où Remco Evenepoel s’est illustré dans l’échappée, sera à nouveau le point fort de la course deux ans plus tard. Une montée finale qui déterminera le vainqueur de l’étape.

Départ fictif : 12 h 55

Arrivée prévisionnelle : 17 h 18

Nos favoris : Jay Vine, Juan Ayuso, Lorenzo Fortunato, Harold Tejada.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 50 sur Eurosport 1.