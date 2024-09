Dernière opportunité pour les sprinters sur cette Vuelta. Voici la présentation de la 17ᵉ étape de La Vuelta 2024.

141,5 km de course au programme entre Arnuero et Santander ce mercredi. Les deux cols de deuxième catégorie de la première moitié de l’étape seront propices à une échappée que devraient contrôler les équipes des coureurs les plus rapides pour disputer le sprint à Santander.

Nos favoris : Kaden Groves, Pavel Pitner, Corbin Strong.

Arrivée prévisionnelle : 17 h 22

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 50 sur Eurosport 1.