Dernière étape de montagne avec une arrivée au sommet du Picón Blanco. Voici la présentation de la 20ᵉ étape de La Vuelta 2024.

Une étape clé de La Vuelta 24, avec sept cols comptant pour le classement par points. Après l’ascension du col d’Estacas de Trueba, la course pénétrera en Cantabrie avec plusieurs ascensions à affronter, avant de revenir dans la province de Burgos par le Portillo de Lunada. Le Portillo de la Sia et le col de los Tornos augmenteront encore la difficulté d’une journée qui s’achèvera au Picón Blanco, le juge final de la course.

Nos favoris : Enric Mas, Primož Roglič, Richard Carapaz.

Arrivée prévisionnelle : 17 h 17

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 50 sur Eurosport 1.