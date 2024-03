Archie Ryan (EF Education-EasyPost) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape de la Settimana Coppi e Bartali. Sorti dans le final, à moins de 6 kilomètres de l’arrivée, l’Irlandais a résisté au retour des poursuivants dans les derniers mètres. Archie Ryan s’offre sa deuxième victoire chez les professionnels en devançant Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) et Adam Ťoupalík (TDT – Unibet Cycling Team). 7ᵉ de l’étape, Koen Bouwman (Team Visma | Lease a Bike) conserve la tête du classement général.

Archie Ryan wins the penultimate stage of Coppi e Bartali! What a thriller! 🔥 #CoppieBartalihttps://t.co/uojlSKtdbs pic.twitter.com/KTaLILuxST

