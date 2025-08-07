À découvrir

aussi

3ᵉ étape Tour de Burgos : Sepp Kuss fait coup double Première victoire de la saison pour Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike), qui s'est imposé en solitaire sur la 3ᵉ étape du Tour...

Tour de Burgos : Caleb Ewan s’impose sur la 2ᵉ étape Caleb Ewan (Jayco-AlUla) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de Burgos devant Roger Adria et Ivan Garcia Cortina.

Tour de Burgos : Pavel Bittner empoche la 1ʳᵉ étape Premier succès chez les professionnels pour Pavel Bittner (dsm-firmenich PostNL), qui a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour de Burgos.

Tour de Burgos 2024 : parcours, favoris, diffusion TV Moins de deux semaines avant La Vuelta, le Tour de Burgos a lieu du 5 au 9 août. Voici le parcours et les favoris.

Impérial, Primoz Roglic remporte le Tour de Burgos 2023 Une semaine avant la Vuelta, Primoz Roglic a montré qu'il était en forme en remportant la dernière étape et le classement général du Tour...

4ᵉ étape Tour de Burgos : Oier Lazkano vainqueur Oier Lazkano (Movistar Team) a remporté la 4ᵉ étape du Tour de Burgos. Le champion d'Espagne devance Santiago Buitrago et Raúl García Pierna.

Primoz Roglic fait coup double sur la 3ᵉ étape du Tour de Burgos Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour de Burgos au sprint. Il devance Aleksandr Vlasov et Adam Yates.

La Jumbo-Visma remporte le CLM par équipes du Tour de Burgos L'équipe Jumbo-Visma a remporté, ce mercredi, le contre-la-montre par équipes du Tour de Burgos devant la Movistar et la Bora-Hansgrohe.

Juan Sebastian Molano vainqueur de la 1ʳᵉ étape Tour de Burgos Juan Sebastian Molano a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour de Burgos. Il devance Ivan Garcia Cortina et Edoardo Affini. Victor Koretzky prend la...