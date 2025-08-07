Léo Bisiaux (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour de Burgos. Après avoir fait la différence dans le dernier kilomètre, le Français s’est imposé en solitaire. Il devance Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe). Léo Bisiaux décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare du maillot violet de leader.
¡FINAL!
Sorprendente ataque del francés, Lèo Bisiaux, que se hace con la tercera etapa de la #VueltaBurgos.
🇮🇹🇲🇽 Pellizzari, segundo y Del Toro, tercero.
Mañana la cuarta etapa en @rtve pic.twitter.com/kZgPnJS4Hl
— Teledeporte (@teledeporte) August 7, 2025
Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de Burgos
- Léo Bisiaux
- Giulio Ciccone
- Giulio Pellizzari
Results powered by FirstCycling.com