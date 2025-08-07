Léo Bisiaux (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour de Burgos. Après avoir fait la différence dans le dernier kilomètre, le Français s’est imposé en solitaire. Il devance Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe). Léo Bisiaux décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare du maillot violet de leader.

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de Burgos
  1. Léo Bisiaux
  2. Giulio Ciccone
  3. Giulio Pellizzari

